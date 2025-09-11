El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, cuestionó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que el Gobierno nacional “está acostumbrado a una nueva instancia, que es el veto sistemático y cruel a todas las salidas que el legislativo da por la falta de políticas públicas”.

Berenguer recordó que la norma había sido aprobada en el Congreso y sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo desconoce el funcionamiento institucional. “El poder legislativo es quien legisla las leyes y el Poder Ejecutivo las debe sancionar. En este caso, las universidades seguimos presentes frente a una situación de vulneración”, afirmó.

El rector también respaldó las medidas impulsadas por el sector universitario tras el veto. Señaló que los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional para este viernes y que los rectores habían resuelto realizar una gran movilización federal el mismo día en que se trate el rechazo al veto en el Congreso.

Berenguer explicó que ya se habían concretado dos movilizaciones masivas en el país y que esta tercera acción busca “llamar la atención de los legisladores que aprobaron la ley, para que ahora también rechacen el veto”.

Por último, defendió el derecho a la protesta: “Nosotros como autoridades debemos ser defensores de la libertad de trabajo y también de la libertad para reclamar. Compartimos el reclamo y estamos abiertos a recibir todas las expresiones en ese sentido”.