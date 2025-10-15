Este 15 de octubre se cumple el segundo aniversario de la muerte de Lucía Rubiño, quien tenía apenas 16 años cuando una tragedia vial acabó con su vida. Su padre, Jorge Rubiño, habló con Canal 13 San Juan y renovó su clamor por la verdad y el respeto. “Queremos que se respete, se cumpla con las leyes y podamos descansar y dejarla descansar en paz a Lucía”, manifestó.

Rubiño recordó el hecho y a los dos jóvenes que están implicados, Juan Pablo Echegaray y N.M., quien era menor a la hora de cometer el siniestro vial y era quien iba conduciendo el auto que atropelló a Lucía. El padre de la joven expresó la injusticia que siente dentro de Tribunales. “Somos gente trabajadora y es triste darte cuenta que en estos casos no sos nadie. Dentro de la Justicia se manejan las cosas diferentes, hay contactos, amigos y es diferente”.

A su vez, esta fecha le toca directamente en otra gran pérdida que tuvo Jorge, se trata de otra hija, quien falleció a los dos años de vida. “Ya perdí a mi primera hija por una enfermedad y en ese momento dolió mucho pero había cierta tranquilidad. Ahora con Lucía, la situación es terrible y cada vez que vamos a Tribunales es recordar lo que le pasó”, detalló.

Por último, agradeció la gran repercusión que tuvo el caso y cómo todos los sanjuaninos se unieron por esta lucha que, junto con la madre, hijo y amigos de Lucía, recuerdan día a día. “No sé cómo seguir con esto, los días que no tengo muchas fuerzas pienso en mi hijo y juntos nos damos la fuerza necesaria para seguir luchando por ella”, concluyó.