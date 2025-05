La Policía de San Juan sumó un nuevo caso de reanimación de un bebé sanjuanino. Tras ser resucitado y estabilizado en el Hospital Marcial Quiroga, ya se encuentra en casa con su madre, quien charló con el móvil de Canal 13 sobre esos minutos en los que su pequeño no reaccionaba y para ella fueron “una eternidad”.

Rocío Checoli relató cómo fue el minuto a minuto en donde casi pierde a su hijo, pero entre el personal policial y el personal de emergencias médicas lograron salvarle la vida.

El episodio que esta joven mujer no olvidará jamás, ocurrió el martes 20 de mayo sobre las 13:40. Cuando Rocío fue a buscar a su otra hija al jardín y dejó a su pequeño al cuidado de su madrina, el bebé comenzó a descompensarse.

Cuando la joven mamá regresó a su casa, observó que su bebé estaba “un poco moradito”, sin poder respirar y casi sin signos vitales. De forma inmediata, Rocío llamó a la ambulancia, pero a los pocos minutos llegó personal de la Comisaría 18º.

Antes de eso, una vecina, Laura Luna, le metió los dedos al bebé y este reaccionó, pero volvió a desvanecerse. Entones llegó el personal policial y una de ellas, la oficial Cala Sansuelo comenzó a reanimar al hijo de Rocío. Las maniobras de RCP dieron resultado, pero el pequeño volvía a desvanecerse, todo en medio de la desesperación de la madre, según expresó en su relato.

Como la ambulancia no llegaba, metieron al bebé a una camioneta de la Policía y alcanzaron al patrullero a pocas cuadras de la casa. Una vez en manos de los médicos del servicio del 107, los efectivos rodearon la ambulancia y nadie pudo acercarse a ella, ni siquiera la joven madre, que a esa altura era un manojo de angustia y desesperación.

Los segundos que la mamá describió como “una eternidad” pasaron y de la ambulancia salió uno de los médicos. “El enfermero salió con cara de sorprendido y no sabíamos si era algo bueno o algo malo. Gracias a Dios me dijo ‘su bebé está bien’. Después me subieron a la ambulancia y lo trasladaron al Hospital Marcial Quiroga donde lo terminaron de atender”, contó la joven madre.

El bebé fue estabilizado en el Marcial Quiroga y luego de unas horas le dieron el alta. "Fue muy feo, horrible lo que viví, a nadie se lo deseo. Es la primera vez que me pasa esto", recordó Rocío.

La joven madre contó que esta situación no la vivió con sus otros hijos, "fue una experiencia horrible, muy fea", expresó.

Solidaridad para Rocío y su familia

Rocío contó que los médicos le recetaron medicamentos para tratar a su bebé y su problema de respiración. Al pequeño le hacen paf y es tratado con medicación, pero no puede estar expuesto a vientos, como tampoco se puede permitir resfriarse, porque todavía su condición sigue siendo frágil.

Por esta situación, la joven madre aprovechó la cámara de Canal 13 para acudir a la solidaridad de los sanjuaninos y sanjuaninas. En primer lugar, lo que esta mamá contó que está necesitando es una estufa eléctrica, ya que, si bien posee una a leña en su casa, el humo le hace mal a su hijo. Además, los que puedan y quieran pueden colaborar con alimentos y ropa.

Para colaborar con la familia, el alias es: nazlichecoli.mp. Mientras que el número de teléfono de Rocío es: 2644656529