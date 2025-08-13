El móvil de Canal 13 visitó la estación de servicio ubicada frente al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Allí, mostró de cerca un avance tecnológico que está revolucionando la atención al cliente: un robot que funciona como mozo.

Rodrigo, el encargado del servicio de la estación, mostró en vivo el funcionamiento del robot. Los empleados preparan el pedido y lo colocan en la bandeja del robot, que tiene una pantalla táctil. Al seleccionar la mesa de destino, el robot se encarga de llevarlo de forma autónoma. .

En la demostración, una empleada colocó dos cafés con leche y medialunas. Rodrigo le indicó al robot que debía ir a la "mesa 1". Al llegar a la mesa, el robot se detuvo y dijo: "Su pedido ha llegado, retírelo y no olvide hacer click en finalizar, por favor retire el pedido de la bandeja 1, gracias".

Cuando Rodrigo, simulando ser un cliente, retiró el pedido y presionó "finalizar" en la pantalla, el robot se despidió con un "gracias, disfrute su pedido" y regresó a su lugar de espera.

Tecnología para mejorar el servicio

El robot no solo agiliza el trabajo, sino que también está equipado con sensores que detectan obstáculos. Si se encuentra con una persona a metro y medio de distancia, pide permiso para pasar, lo que garantiza una circulación segura.

Rodrigo aseguró que los clientes han recibido muy bien la novedad. "Nos sirve muchísimo", comentó el encargado. "A las chicas les ahorra tiempo, ya que, por lo general, están en caja y armando los pedidos, y este bot nos brinda mucha comodidad en las tareas diarias".

Además de su función principal, el robot cuenta con funciones especiales para eventos. Está programado para cantar el "Feliz Cumpleaños", tiene música incorporada y maneja varios idiomas, convirtiéndose en una atracción para los clientes que visitan la estación.

