En el segmento televisivo Te lo Cuento por el 13, el periodista Luis Meglioli destacó el papel fundamental que tuvo el General José de San Martín en San Juan, no solo en la preparación militar para el Cruce de los Andes, sino también en el ámbito pol��tico y económico.

Meglioli recordó que, así como en Mendoza San Martín había desarrollado un intenso trabajo en El Plumerillo para formar y equipar a sus tropas, en San Juan buscó replicar esa labor. Para ello designó al Comandante Cabot, posteriormente coronel, quien partió desde la provincia en enero de 1817 hacia la cordillera comandando la tropa.

Uno de los aspectos más relevantes fue la obtención de recursos minerales, principalmente bronce y cobre, indispensables para la fabricación de armas y municiones. San Martín impulsó la participación de trabajadores mineros y organizó operativos de extracción, especialmente en la zona de Hualilán, para abastecer no solo al ejército, sino también a las necesidades logísticas de transporte y alimentación.

Meglioli subrayó que “no había otro motivo que el oro para explotar la minería” en aquel momento, ya que el objetivo era puramente bélico y estratégico.

En el plano político, el Libertador tuvo un rol clave al lograr que San Juan contara con dos diputados (Fray Justo Santamaría de Oro y Francisco Narciso Laprida), cuando por norma solo le correspondía uno, dado que la representación se definía según el número de vecinos con propiedades. Esta maniobra fortaleció el peso político de la provincia y permitió al propio San Martín tejer alianzas que resultarían cruciales para la Declaración de la Independencia.

“Tenemos que recordar al General San Martín por muchas cosas, pero en San Juan, sobre todo, por haber venido a reunirse con sus diputados y por su visión estratégica que unió política y logística militar”, concluyó Meglioli.