El Museo Sanmartiniano de San Juan recibirá próximamente una réplica del sable de Bernardo O’Higgins, donada por el Coronel Ocampo del Ejército de Chile y gestionada por su hijo Fernando Andrés Ocampo Bravo. La pieza, una réplica, tiene como objetivo resaltar el valor patriótico y la relación binacional entre ambos países.

El sable se espera que llegue aproximadamente el viernes, aunque la fecha exacta dependerá de cuestiones logísticas pendientes. Una vez en San Juan, será exhibido junto a los sables de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, reforzando la colección dedicada a los próceres de la independencia.

Según Miguel Licciardi, director del Instituto Sanmartiniano, “Estamos tratando de que sea un valor patriótico con valores binacionales” y destacó que la pieza permanecerá de manera permanente en el museo.

En cuanto a su diseño, se recuerda que un sable se diferencia de una espada principalmente por su curvatura, un solo filo y una guarda más grande, orientado al corte y no al estocazo, a diferencia de las espadas rectas o ligeramente curvadas.

La llegada de esta réplica también sirve como recordatorio de la estrecha relación entre José de San Martín y Bernardo O’Higgins, marcada por:

Encuentro y alianza militar: Se conocieron en Mendoza en 1817, cuando O’Higgins cruzó la cordillera con el Ejército de los Andes, compartiendo el objetivo de liberar a Chile del dominio español.

Batallas compartidas: Combatieron juntos en Chacabuco y en la decisiva batalla de Maipú, asegurando la independencia chilena.

Relación política: O’Higgins respaldó a San Martín en la expedición libertadora al Perú, y Chile aportó financiamiento y apoyo logístico.

Amistad personal: Más allá de lo militar, ambos mantuvieron una amistad profunda y compartían ideales republicanos hasta el final de sus vidas.

En síntesis, la exhibición del sable refuerza la alianza histórica y el legado compartido de San Martín y O’Higgins en la independencia de América del Sur, y permitirá a la comunidad sanjuanina valorar los vínculos binacionales que forjaron la libertad de ambos países.