El sargento primero Sergio Oro, de 42 años, logró una hazaña que quedará marcada en su vida y en la historia del Ejército Argentino: alcanzar la cumbre del Monte Cum, en la cordillera del Himalaya. “Ser parte de esta expedición me llena de orgullo porque son muchos años los que le he dedicado a la montaña”, expresó emocionado.

Nacido en San Juan, Oro se crio en La Cienaguita. Cursó la secundaria y luego ingresó a la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral en Buenos Aires. “Elegí la carrera militar por los valores y principios que me inculcaron mis padres y mis familiares. Una tía me ayudó mucho para poder ingresar”, recordó.

El desafío comenzó cuando el Ejército lanzó una convocatoria a montañistas para participar de un intercambio de adiestramiento con el Ejército de la India. Para postularse era necesario acreditar experiencia en alturas superiores a los 5000 metros, cursos avanzados en la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, buena conducta y un óptimo estado físico.

De un total de 41 postulantes, solo nueve fueron seleccionados como titulares tras duras pruebas de resistencia en altura y evaluaciones de trabajo en grupo. Oro fue uno de ellos. “Nos convocaron en Puente del Inca y ahí definieron quiénes viajaríamos. Fue un orgullo enorme representar a nuestra Nación y a nuestro Ejército en un lugar tan exigente como el Himalaya”, relató.

El 5 de agosto llegó el gran día. La patrulla partió la noche anterior desde el campo 3, ubicado a 6200 metros sobre el nivel del mar. Después de más de 11 horas de ascenso, lograron coronar la cima. “A las 9.30 de la mañana, hora de India, alcanzamos la cumbre. Fue un día espectacular, con un clima bárbaro, y significa muchísimo para nosotros porque ese mismo día se conmemora el Día de las Tropas de Montaña”, contó con orgullo.

Hoy, desde su destino en el Regimiento de Infantería de Montaña 11 en Tupungato, Mendoza, Oro recuerda la experiencia con gratitud. “Dios me dio esta oportunidad por medio del Ejército Argentino. La tomé con compromiso y seriedad, porque sabía que representábamos no solo a nuestra institución, sino también a nuestro país”, afirmó.