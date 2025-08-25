El sargento Sergio Oro fue distinguido en la fiesta por los 117 años de Sarmiento

El departamento de Sarmiento vivió un fin de semana histórico con motivo de su 117° aniversario, que incluyó actividades deportivas, inauguraciones, desfiles y un gran festejo popular que convocó a decenas de miles de personas. Lo que más resaltó fue el homenaje y reconocimiento al Sargento Sergio Oscar Oro.

Las celebraciones comenzaron el viernes con distintas propuestas culturales y deportivas. El desfile central tuvo lugar el domingo por la mañana y contó con una masiva participación de escuelas, instituciones y la Banda del Regimiento de Infantería de Montaña 22. “Realmente una multitud visitó el departamento de Sarmiento y eso nos alegra mucho porque la fiesta ha sido muy buena, de un nivel excelente, y creo que todos estamos conformes”, señaló el periodista Polo Quiroga.

La convocatoria superó todas las expectativas: el sábado por la noche se estima que alrededor de 30.000 personas colmaron los espacios de la villa cabecera, mientras que el domingo la cifra habría sido aún mayor. Los estacionamientos del predio, la avenida Barbosa, la plaza de Media Agua y calles aledañas lucieron repletos de vehículos.

No obstante, también hubo reclamos de los vecinos por algunos inconvenientes. El desfile, que estaba previsto para las 10 de la mañana, comenzó con dos horas de demora, lo que generó malestar entre los presentes, especialmente adultos mayores y niños que aguardaban para participar. Además, la falta de baños químicos en la avenida 25 de Mayo fue otro de los puntos criticados debido a la gran concurrencia de público.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento al sargento primero del Ejército Argentino, Sergio Oro, oriundo de Cienaguita, quien integró una expedición al Himalaya. Oro fue invitado especial al palco oficial y recibió una placa en su honor durante el desfile, gesto que fue aplaudido por la multitud.

Los Señores Concejales junto al Sr. Intendente hicieron entrega de placas conmemorativas y de la ordenanza municipal de dicho reconocimiento.

Con récord de asistencia y un ambiente festivo, Sarmiento cerró así un nuevo aniversario, reafirmando el sentido de pertenencia de su comunidad y consolidando la fiesta como uno de los eventos más convocantes del sur sanjuanino.