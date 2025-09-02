Este 2 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Industria, y es por ello que el secretario de industria provincial, Alejandro Martín habló al respecto con Canal 13. Lejos de ser una fecha de celebración en este momento, Martín invitó a la reflexión y destacó la situación que enfrentan algunas industrias como al textil, aunque remarcó el crecimiento que tienen otras como la cal, los medicamentos y las pasas.

“Es una fecha para reflexionar y acompañar a la industria nacional. Hay caída del empleo a nivel nacional en materia industrial, pero no así en San Juan que se ha estado manteniendo. Argentina comenzó a solucionar los problemas macroeconómicos pero, los problemas políticos también es una realidad que repercuten en el panorama económico”, sentenció.

Una de las industrias que más ha sufrido a nivel nacional y que en San Juan se siente es la industria textil. El éxodo de argentinos que viajan al vecino país a comprar su vestimenta, sumado a las empresas que para abaratar costos importan desde otros países, ha provocado una situación crítica en los textiles argentinos. “La entrada de las importaciones ha complicado. Es más barato importar que confeccionar”, detalló.

En contraposición a esta realidad, hay otras industrias que están en proceso de desarrollo. “La cal es uno de los rubros que ha crecido. Se hizo un trabajo importante por parte del gobierno provincial para sacar las retenciones a la cal, lo que permitió que sea más competitiva”, agregó.

“La industria de los medicamentos, dejando de lado la minería, es el primer exportador a nivel provincial. Supera a toda la vitivinicultura junta. Recordemos que vino una inversión muy importante en la cual la empresa Adium (ex Raffo) está ampliando su planta en San Juan”. Por último, habló sobre el crecimiento de la industria de la pasa. “Estamos acompañando a los que van creciendo y también a aquellos que no la están pasando bien”

Por último, mencionó que hay gran expectativa por el futuro de San Juan. “Creemos que hay otro San Juan que se viene. Hay que tomarlo con calma, pero, de acá a tres años, podemos tener un San Juan diferente”.