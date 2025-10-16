Una iniciativa ambiental y comunitaria sin precedentes tuvo lugar en la Quebrada de Zonda, donde más de 30 voluntarios unieron esfuerzos para limpiar tres kilómetros de rocas que, durante décadas, habían sido vandalizadas con grafitis y aerosoles. En el proceso, los participantes descubrieron inscripciones que datan de los años 30, 60 y 70, un testimonio del paso del tiempo y de una práctica que hoy buscan erradicar definitivamente.

El proyecto fue impulsado por Verdesierto, una organización dedicada a la educación y divulgación ambiental sobre las montañas sanjuaninas, junto al Club de Observadores de Aves de San Juan y con la colaboración de la Asociación Promontaña de Mendoza, que aportó el método de limpieza especializado.

En diálogo con Canal 13 San Juan, la arqueóloga Sofía Lis Llopis expresó su emoción por el avance logrado:

“Estamos viviendo un sueño, algo que no creíamos posible. Este proyecto nace con Verdesierto, un espacio de educación ambiental. En cada visita al parque veíamos las rocas vandalizadas con aerosol; son casi 3 kilómetros, no perdonaron ni una sola roca”.

Llopis explicó que la idea tomó fuerza tras la unión de vecinos, ONGs y ciudadanos sanjuaninos, quienes se acercaron a las autoridades del parque para buscar una solución concreta. “Fuimos a visitar a la administración del parque, contactamos a la Asociación Promontaña, que se dedica específicamente a esto en Mendoza, y fue maravilloso. Desde el Gobierno aportaron los materiales y la logística, mientras que desde Verdesierto y el Club de Observadores hicimos el reclutamiento de voluntarios”, detalló.

Durante la limpieza, los participantes hallaron grafitis que datan de distintas décadas. “Hemos visto de todo: algunos de los años 30, del 60, del 80, del 90, muchos de los 2000, y notamos que esta práctica empieza a mermar a partir de 2015”, señaló la arqueóloga, quien agregó con esperanza:

“Es una práctica que ojalá haya quedado en el pasado. Después de 50 años, estas rocas vuelven a ver la luz y nosotros las volvemos a ver a ellas”.

El operativo, que combinó trabajo manual y técnicas ecológicas de restauración, permitió devolver el aspecto natural a un sector emblemático del paisaje sanjuanino. “La naturaleza y la montaña tienen su propio lenguaje, reflexionó Llopis, solo hay que saberlo entender. No es lo mismo pasar por un lugar cubierto de basura y contaminación visual, que venir ahora y verlo limpio, brillante, con toda su belleza natural. Nos llena de orgullo como sanjuaninos”.