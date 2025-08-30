El servicio de Nefrología del hospital Marcial Quiroga avanza a pasos agigantados

El Hospital Marcial Quiroga avanza con la construcción de su nuevo Servicio de Nefrología, una obra que busca transformar la atención de pacientes con enfermedad renal crónica en la provincia. El espacio contará con tecnología de última generación, incluyendo una planta de tratamiento de agua de calidad óptima, fundamental para garantizar procedimientos de diálisis seguros y eficaces.

El proyecto fue recorrido recientemente por el ministro de Salud, Dr. Amílcar Dobladez, junto al secretario técnico, Dr. Alejandro Navarta, y el director ejecutivo del hospital, Dr. Juan Manuel Campayo. El nuevo sector estará ubicado en el espacio donde antes funcionaba el Servicio Médico de Urgencias, sobre Avenida Libertador General San Martín.

De acuerdo con lo informado, la obra beneficiará a más de 35 pacientes con enfermedad renal crónica, quienes accederán a un servicio especialmente diseñado y con mayores dimensiones. Contará con puestos de diálisis acondicionados con oxígeno central, atención médica las 24 horas y personal de enfermería altamente capacitado.

Además, la incorporación de una planta de tratamiento de agua de máxima calidad permitirá optimizar los resultados de los procedimientos, reducir alteraciones metabólicas y mejorar la preparación de los pacientes hacia un eventual trasplante renal.