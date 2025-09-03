En el marco de un programa que lleva más de una década en marcha, el Servicio Penitenciario Provincial continúa implementando políticas educativas y de inclusión laboral para personas privadas de la libertad. Además se inauguró un centro gastronómico destinado a capacitar a internos en oficios culinarios, con el objetivo de facilitar su reinserción social y laboral.

Paula Bretillot, licenciada en Trabajo Social y jefa del área de inclusión laboral, explicó a Canal 13 los alcances de la iniciativa: “Hoy se inaugura un centro gastronómico donde 20 personas privadas de la libertad podrán formarse con certificación ministerial. Al finalizar la capacitación, se elegirán a los tres mejores para realizar una pasantía en empresas del sector”, detalló.

Sobre la recepción de los internos ante estos programas, Bretillot destacó: “Siempre hay disposición y entusiasmo por aprender. Inicialmente se realiza una entrevista para conocer el interés de la persona y evaluar si cumple con los requisitos necesarios, como la conducta y el tiempo de condena restante. A partir de eso, se determina su participación en los espacios de formación”.

La profesional indicó que la oferta de capacitación es amplia y abarca diferentes áreas: “Contamos con talleres de plomería, refrigeración, electricidad, albañilería, metalurgia, herrería artística, carpintería, bloquera y peluquería. Además, en el sector de mujeres ofrecemos masoterapia y otras técnicas manuales, según los intereses de cada participante”.

Hasta el momento, aproximadamente 30 internos participan de estas capacitaciones, que no solo buscan desarrollar habilidades técnicas, sino también sociales y de empleabilidad. “Se promueve la formación en trabajos objetivos y en emprendimientos para subsanar las dificultades de acceder a empleos formales una vez que egresan de la institución”, agregó Bretillot.

La iniciativa ya tiene casos de éxito: aunque no son numerosos, algunos egresados han logrado insertarse en el mundo laboral gracias a la capacitación recibida y al compromiso mostrado durante su estadía en el Servicio Penitenciario Provincial. “Estas biografías individuales son un testimonio del impacto positivo que tiene la formación”, concluyó la licenciada.