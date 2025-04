PARITARIAS Días de tregua en la negociación docente: no aceptaron la propuesta de Gobierno y se reúnen el lunes Finalmente, los docentes no aceptaron los $100.000 que le ofrece el Gobierno. Piden que sea remunerativo y la prórroga sigue 15 días más, en los que no pueden hacer paro. Las partes volverán a reunirse este lunes.