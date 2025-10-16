El diario digital El Sol de Calingasta, una vez más fue pionero en su departamento al lanzar el nuevo espacio de streaming en el que podrán compartir noticias, actualidad y entretenimiento.

El medio lanzó este lunes 22 de septiembre de 2025 su nuevo espacio, el canal de “Streaming El Sol de Calingasta”. Desde su creación el 6 de junio del año 2013, el Sol de Calingasta ya cumplió sus 12 años de existencia en los que además incursionó en una publicación en papel.

Con el paso de los años y el surgimiento de nuevas tecnologías, este medio calingastino también comenzó a participar de manera activa en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok y su propio canal de YouTube, plataforma que emite sus trasmisiones de streaming.

Desde la gerencia destacaron la participación de IglGroup en la persona de Marcial Álvares, quien desde siempre apoyo al proyecto El Sol de Calingasta, dando asesoramiento y asistencia técnica desde Bella Vista, en Iglesia.

De acuerdo a estimaciones, El Sol de Calingasta cuenta con unos 27.500 seguidores, entendiendo así que todo el calingastino que está radicado en el pueblo, como aquel que tiene algo que ver con el departamento, siempre visita la página web y sus redes sociales.