El regreso del automovilismo de alta competencia al legendario autódromo "El Zonda” con la Fecha 9º del TC 2000 ha generado un impacto económico y emocional significativo en la provincia. Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte compartió cifras y sensaciones que reflejan el éxito de este evento, que se sumó al movimiento generado por el fin de semana largo y el Torneo Argentino de Judo.

Según informó el ministro Romero, la provincia registró un 70% de ocupación hotelera en el Gran San Juan durante el pasado fin de semana. Esta medición, que no incluye los alojamientos informales, se vio fuertemente impulsada por la gran afluencia de visitantes que llegaron para presenciar el TC 2000 y, en paralelo, para participar del Torneo Argentino de Judo que tuvo lugar en el estadio Aldo Cantoni.

El ministro Romero calificó el sentir general tras la conclusión del evento como de "emoción" y "mucha felicidad".

"El autódromo con todo su esplendor, con tantos autos, con todo ese ruido, con tantos sanjuaninos, con tanta familia. La verdad es que todo lo que hemos recibido es agradecimiento y felicidad", expresó Romero, destacando el espíritu festivo y familiar que rodeó la jornada.

La vuelta de "El Zonda" no solo atrajo a las grandes categorías nacionales, sino que también tuvo un efecto multiplicador en el automovilismo regional. El titular de Turismo resaltó el caso del Zonal Cuyano, para el cual se esperaban 62 autos, pero que finalmente contó con 92 competidores, un 50% más de lo proyectado, atraídos por la oportunidad de correr nuevamente en el icónico trazado. "Volver a tener El Zonda es una maravilla", sentenció el ministro.

Romero concluyó la evaluación con optimismo: "Muy contentos con los números que dejó el fin de semana largo", reafirmando el valor del deporte y los grandes eventos como motores del turismo y la economía sanjuanina.