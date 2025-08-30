La lluvia llegó desde las primeras horas del sábado y afectó a la provincia de San Juan con distinta intensidad. Mientras en gran parte del territorio se registraron tormentas eléctricas, en algunas localidades incluso cayó granizo, generando alerta entre los vecinos.

En el departamento 25 de Mayo, los vecinos documentaron el fenómeno con videos que se viralizaron en redes sociales. Uno de los registros muestra la impactante caída de granizo en la zona de La Chimbera, mientras una de las personas comentaban: “La tormenta de Santa Rosa no da tregua”.

El temporal forma parte del tradicional fenómeno de Santa Rosa, que cada año provoca lluvias intensas en distintos puntos de la provincia. Las autoridades locales recomendaron precaución a quienes deban circular por rutas y caminos ante la posibilidad de anegamientos y caída de ramas, especialmente en zonas rurales.