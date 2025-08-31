El Temporal de Santa Rosa dejó familias evacuadas en varios puntos de San Juan

El Temporal de Santa Rosa llegó con lluvias que obligaron a las autoridades a activar la emergencia climática. El sábado, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano había reportado operativos de asistencia a 360 familias de Caucete, Chimbas, 25 de Mayo y Pocito. Este domingo se extendieron a otros departamentos: Sarmiento, Rawson y Zonda.

Aunque desde la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias no actualizaron aún la cifra, lo cierto es que, respecto al sábado, el número de familias evacuadas creció con las precipitaciones del 31 de agosto.

Relevamiento del sábado

50 familias de Caucete (en Las talas, Costa Canal, El chasca, Los Médanos)

50 familias de 25 de mayo (zona de Costa Canal y La Chimbera). En este departamento hay una familia evacuada.

200 familias de Chimbas con requerimientos en Villa Paula, Barrio San Ramón,

Loteo San José, Villa Videla, Villa Observatorio, Villa o

Obrera, Lote hogar 43, Villa del Sur, Lote 38, Villa Mariano Moreno, Callejón Horno de ladrillos, Calle 25 y Díaz, Asentamiento Fe y Esperanza, Virgen de Fátima, Lote 54, Villa Unión, Villa Sarmiento. Asistencia a 250 familias

10 familias de Pocito