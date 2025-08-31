El Temporal de Santa Rosa trajo nieve a varios puntos de San Juan

El Temporal de Santa Rosa en San Juan llegó con lluvia y también con nieve. En Sarmiento, Calingasta e Iglesia se produjeron nevadas en la mañana de este domingo, dando lugar a hermosas postales que vecinos de estos departamentos realizaron para registrar el paso de la tormenta por sus hogares.

Las postales dejaron videos y fotos en los que se vislumbra caminos y rutas con nieve, así como también casas y veredas cubiertas de blanco. En Pederal, Barreal, Bauchazeta y varias localidades de Iglesia, no fue la lluvia la protagonista del fin de semana , como si lo fue en el resto de la provincia, donde hubo familias asistidas y evacuadas, cortes de luz y calles inundadas.

Pedernal con nieve

El Temporal de Santa Rosa llegó con todo a San Juan. Este año no fue viento, sino lluvia. A una parte de Sarmiento, la famosa tormenta se hizo presente yendo aún más allá. Es que en Pedernal la protagonista de la mañana del domingo fue la nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había alertado a la población, a través de una alerta amarillo, sobre la llegada de lluvias para todo el fin de semana. El sábado, el agua arrancó en la madrugada y se extendió durante toda la jornada. En algunos departamentos hasta cayó granizo y más de 300 familias tuvieron que ser evacuadas.

El domingo la lluvia siguió siendo una constante en la provincia. En el Gran San Juan y otros departamentos cercanos, las precipitaciones fueron una fija, con un cielo encapotado.

Sin embargo, lo que más sorprendió de este temporal, fue la nieve en Pedernal. En esta localidad sarmientina, los vecinos disfrutaron del paisaje que una nevada, no muy intensa, cayó sobre sus casas, adornó sus fondos y sus frentes,según se puede ver en un video publicado por SW Diario.