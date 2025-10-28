El uso del Boleto Escolar Gratuito creció un 50% en San Juan

La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que el Boleto Escolar Gratuito registró una demanda mayor a la esperada, alcanzando 2.700.000 pasajes por mes, cuando originalmente se habían calculado 1.800.000.

“Sabemos que no hay límite en la cantidad de veces que el estudiante puede usar el colectivo, pero debe hacerlo en el recorrido que va desde su domicilio hasta el establecimiento escolar”, explicó la funcionaria.

Palma remarcó que los choferes y los inspectores son quienes tienen un rol clave en el control cotidiano del beneficio.

“Siempre pedimos a las empresas de transporte que los choferes y los inspectores verifiquen que el pasajero tenga credencial o viaje con guardapolvo, según corresponda”, señaló.

La ministra indicó que el incremento del uso del boleto se explicó, en parte, por un cambio en los hábitos de traslado de las familias.

“Esperamos que el crecimiento sea propio de que hay personas que antes tal vez no usaban el colectivo. Algunos iban caminando, otros en bicicleta o los llevaban sus padres, y hoy con la posibilidad de hacerlo gratuitamente, eligen el transporte público”, sostuvo.

Pese al aumento, Palma consideró que el sistema se mantuvo equilibrado:“En principio, esto sigue dentro de los números razonables”, aseguró.

Finalmente, reconoció que el programa representó un costo para el Estado provincial, pero destacó su carácter social y educativo.

“Por supuesto que requiere control, pero no lo vemos como un gasto. Es una política de Estado y parte de la inversión que hace este gobierno en educación”, concluyó.