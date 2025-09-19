El Ministerio de Salud informó que la unidad móvil de vacunación estará disponible este sábado 20 de septiembre, de 10:00 a 14:00 hs, en el Paseo de las Palmeras, dentro del Parque de Mayo.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a las vacunas y ampliar la cobertura del Calendario Nacional de Vacunación, acercando los servicios de salud a la comunidad en espacios públicos.

La unidad móvil está equipada con un sistema de energía solar, que garantiza la correcta conservación de las dosis durante toda la jornada. Allí se aplicarán vacunas del calendario oficial, incluyendo dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio, COVID-19, gripe y otras destinadas a completar esquemas de vacunación en niños, adolescentes, adultos y personas mayores.