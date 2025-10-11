El avance vertiginoso de la Inteligencia Artificial (IA) no solo está redefiniendo los procesos productivos, sino que está transformando las estructuras más esenciales de la vida cotidiana y la comunicación. Así lo explicó el licenciado en Filosofía Claudio Alessio en el programa "Jorge por la Mañana", argumentando que la convivencia con esta tecnología es una "obligación de los tiempos que corren"

Alessio destacó el rol crucial de su disciplina: "La filosofía tiene mucho para decir, no solamente de cosas antiguas; de hecho, cuando se ve la dedicación de muchos filósofos en la actualidad, siguen de cerca problemáticas muy complejas y la tecnología es una de esas problemáticas". Para el académico, la Inteligencia Artificial es lo primordial en el campo tecnológico por su carácter omnipresente.

Según Alessio, la IA se ha convertido en una tecnología tan trasversal que está cubriendo y enlazando a todas las demás, lo que obliga a la filosofía a tener "algo para decir en esa área"

El experto explicó que la IA no solo apunta a cubrir los procesos productivos, sino también la totalidad de los procesos de comunicación. Puso como ejemplo las plataformas masivas de búsqueda y redes sociales:

"Cuando accedemos a buscar información en Google o cualquier plataforma, cuando estas son masivas están organizadas por algoritmos, que son los que se dedican a organizar esa información y a conectarlos con ciertas piezas de información"

El licenciado señaló que, en este sentido, "ya no vivimos en una matriz literal" La información que el buscador de Google sugiere a una persona es "absolutamente diferente al de cualquier persona de manera individual", un fenómeno que se replica en las redes sociales. Las decisiones sobre qué contenido nos acerca la tecnología son tomadas previamente por el algoritmo, no por nuestra elección.

El impacto de esta decisión algorítmica es inmenso y afectará directamente las estructuras más importantes de la vida en común, como la política.

Alessio vaticinó que el impacto en la comunicación "va a cambiar para la próxima elección presidencial de una manera dramática". La capacidad de tomar decisiones algorítmicas es inmensa, lo que permite una manipulación precisa de la información.

"Que nosotros podamos colocar ciertos mensajes de ciertas características, con cierta recurrencia, a ciertas personas, con deliberación eso es posible", concluyó el filósofo, alertando sobre el futuro de la comunicación y la toma de decisiones en la era de la Inteligencia Artificial.