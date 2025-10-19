Un momento de gran tensión se vivió este sábado por la tarde en la avenida Circunvalación, cuando un conductor ingresó en contramano a la transitada vía rápida, poniendo en riesgo a todos los vehículos que circulaban correctamente. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y despertó la memoria colectiva de una tragedia que marcó a San Juan: la muerte de Leslie Arustizia.

Según testigos, el auto involucrado —un Fiat Duna blanco con vidrios polarizados— avanzó varios metros en sentido contrario, mientras otros conductores intentaban advertirle con bocinazos y luces. Finalmente, varios automovilistas lograron detener al hombre antes de que ocurriera una tragedia. “Gracias a la gente que lo frenó, no lamentamos más muertes”, escribió una mujer que compartió las imágenes en redes.

El episodio recordó el fatal accidente ocurrido el 8 de septiembre de 2016, cuando Leslie Arustizia, de 23 años, perdió la vida tras ser embestida por un vehículo que circulaba en contramano por la misma vía. En aquella ocasión, Leslie se trasladaba en moto junto a su novio, Franco Onivero, cuando fueron impactados por un auto conducido por Irma Sánchez, quien manejó cerca de tres kilómetros en sentido opuesto al tránsito.

Leslie, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de San Juan, fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció en el camino. El caso conmocionó a la provincia y generó un profundo debate sobre la seguridad vial y la imprudencia al volante.

En contraste, el hecho ocurrido este sábado tuvo un desenlace distinto. La rápida reacción de los automovilistas permitió evitar una tragedia. Personal policial intervino en el lugar para identificar al conductor y determinar las causas de su peligrosa maniobra.

A casi una década del accidente que se cobró la vida de Leslie, la escena volvió a recordar la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad en una de las rutas más transitadas de San Juan.