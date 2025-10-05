El viento Zonda del pasado sábado 4 de octubre fue realmente intenso y dejó consecuencias a su paso. Entre los territorios afectados se encuentra el municipio sarmientino, donde las ráfagas llegaron a tumbar un poste de luz y a dejar a otros poco estables.

El último ventarrón ya había dejado bastante inestables varios de estos postes. Sin embargo, este último fenómeno climático terminó por arrancar uno de estos pilares de madera que formaba parte del tendido eléctrico.

Según lo que informó el periodista Leopoldo “Polo” Quiroga a Diario 13, directamente se cortó el cable. Esta desafortunada situación ocurrió en el interior de la Villa Media Agua, en el departamento Sarmiento.

Además del peligro que representa que alguno de estos postes caiga sobre algún peatón, animal o vehículo, se suma la afectación del servicio de energía eléctrica. En ese sentido, desde Naturgy informaron este domingo que todavía siguen haciendo reparaciones para terminar de restablecer por completo el normal funcionamiento de la red eléctrica. Los daños fueron causados no sólo por las ráfagas, sino también por un incendio en Pocito.