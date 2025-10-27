El viento aumentaría su fuerza pasado el mediodía, ¿qué zonas afecta?

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para la jornada de este lunes, postelecciones legislativas, se espera que el viento sea aún más fuerte pasado el mediodía.

En este marco, señalaron que la máxima tocará los 23 grados, debido al viento sur. A su vez, agregaron que las ráfagas llegarán a los 73 kilómetros por hora durante la siesta. Sin embargo, indicaron que, llegada la noche, el viento disminuirá su intensidad.

Cabe mencionar que los departamentos mayormente afectados serán: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Para el martes se espera que la temperatura baje, por lo que la máxima pronosticada es de 18 grados. Si bien habrá viento, no será de gran magnitud.