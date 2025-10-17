El viento volverá a ser protagonista este viernes en San Juan, una postal que ya se ha vuelto habitual en las últimas semanas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas de viento sur podrían alcanzar los 60 km/h durante la tarde, especialmente en las zonas del Valle del Tulum.

Aunque no hay un alerta meteorológica vigente, las autoridades recomiendan precaución al circular y asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento. Las ráfagas más intensas se prevén para las horas de la siesta, mientras que hacia la noche el viento rotará al sureste y disminuirá su intensidad.

En cuanto a las condiciones generales del tiempo, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 25°C.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el fin de semana llegará con un marcado ascenso térmico. Para el sábado se esperan 29°C, mientras que el domingo la máxima trepará a los 30°C. El lunes, el inicio de semana traerá una máxima estimada de 32°C, consolidando el retorno del calor a la provincia.