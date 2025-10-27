Una vivienda ubicada en Villa Molina, Rivadavia, quedó completamente destruida luego de que el viento reavivara brasas encendidas desde el domingo, provocando un incendio que arrasó con todo a su paso. El móvil de Canal 13 San Juan llegó hasta el lugar y dialogó con Yonatan, el propietario del domicilio, quien describió el dramático momento que vivió junto a su familia.

“El fuego vino desde donde habían hecho un asado por un cumpleaños. Parece que no lo apagaron bien y el viento trajo las brasas hasta mi casa. Cuando quisimos acordar, ya teníamos las llamas encima”, contó.

El hombre relató que intentaron controlar las llamas, pero el fuego avanzó rápidamente por la fuerza del viento. “No podíamos salir por la puerta porque el fuego ya estaba ahí. Tuvimos que escapar por la ventana”, explicó.

Yonatan aseguró que perdieron absolutamente todo: “No nos quedó nada, ni ropa, ni zapatillas, ni medias. Solo lo que teníamos puesto”. En la casa también vivía su hermana, embarazada, quien logró salir ilesa, aunque la situación los dejó sin un lugar donde quedarse.

“Vamos a parar en la casa de mi hermano, aunque sea sentados en una silla, esperando ayuda. Es arrancar de cero”, dijo el damnificado, quien además padece asma y toma medicación para dormir.

Personal de Bomberos llegó al lugar y logró sofocar las llamas, aunque el daño fue total. “Hicieron lo que más pudieron, para mí hicieron un montón”, expresó Yonatan, agradecido por la intervención.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo acercándose a Villa Molina, en inmediaciones de calles Cipolletti y Benavidez, Rivadavia, donde se encuentran actualmente los damnificados.