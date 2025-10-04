El viento Zonda ubicó a San Juan entre las más calientes del país

El sábado se presentó con alta temperatura en San Juan. La mínima y máxima pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta jornada fueron de 18º y 35º. Sin embargo, pasadas las 16, el tope del termómetro fue de 37. 4º, superando por casi dos grados lo previsto.

En ese contexto de alta temperatura, la provincia se ubicó dentro de las regiones más calurosas del país. Según el ranking de temperaturas informado por el SMN a las 16, San Juan apareció en el 5º lugar.

La primera posición la ganó Santiago del Estero con 39. 2º, San Fernando del Valle de Catamarca se ubicó en el segundo lugar con 39º, mientras que completó el podio Las Lomitas (Formosa) con 38. 4º. En el cuarto lugar se ubicó San Ramón de La Nueva Orán (Salta) con 38. 2º, apareciendo en el quinto puesto San Juan.

Completando el ranking de las diez provincias más calurosas de Argentina, se ubicó en el sexto lugar La Rioja con 37. 3º, en el séptimo apareció Chamical (La Rioja) con 36. 9º y el octavo fue para Ceres (Santa Fe) con 36.2º. En el noveno y décimo puesto se ubicaron Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) con 36º y Córdoba Observatorio con 35.7º.

Sábado ventoso

San Juan se prepara para un sábado de calor extremo y condiciones ventosas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 17°C, pero con el correr de las horas el ambiente se volverá sofocante.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 34°C a 36°C, acompañado por la entrada de viento Este a partir de las 15:00. Hacia las 18:00 se prevé la llegada del viento Zonda, fenómeno característico de la región que elevará aún más la sensación térmica y reducirá la visibilidad en algunas zonas.

La situación climática se completará con el ingreso del viento Sur hacia la medianoche, que se intensificará después de las 3 de la madrugada del domingo, provocando ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h, especialmente en áreas descampadas y de ruta.

Para la noche, la temperatura descenderá levemente, ubicándose entre los 18°C y 25°C, aunque las ráfagas mantendrán la inestabilidad en la provincia.

Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones: