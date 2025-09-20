El alerta naranja anunciado por la Dirección de Protección Civil se hizo presente en la provincia en horas de la tarde de este sábado. En la previa de la primavera, el viento Zonda llegó a San Juan con todo.

En varios departamentos como Sarmiento, Rivadavia, Pocito, Ullum y Zonda, las fuertes ráfagas de viento llegaron con intensidades entre 50 y 7 kilómetros por hora. Además, a los sectores de Precordillera de Calingasta, el zonda llegó con ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora.

Entre los efectos que provocó este viento se produjeron reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Luego del Zonda, el fin de semana en San Juan continuará con un domingo que contará con una mínima y una máxima que oscilará entre los 7º y los 21º.

A la pronunciada baja de temperatura hay que sumarle las tormentas aisladas que se esperan en la madrugada de la llegada de la primavera. Mientras que para tranquilidad de los jóvenes sanjuaninos, tanto en la mañana, la tarde y la noche el cielo estará nublado, pero con viento proveniente del Sur con ráfagas que alcanzarían los 50 kilómetros por hora.

Recomendaciones para el Zonda

Ante esta situación, se recomendó asegurar puertas y ventanas, prestar atención a la caída de ramas u objetos sueltos, circular con extrema precaución y no detenerse bajo árboles o carteles. También se aconsejó tener linternas cargadas a mano en caso de cortes de energía.

Protección Civil advirtió además que el riesgo de incendios forestales se mantenía alto debido a la sequedad del ambiente. Por este motivo pidió evitar arrojar colillas de cigarrillo, basura o encender fogatas en zonas de vegetación. Asimismo, recordó que está prohibido por ley quemar hojas o pastizales, y que quienes lo hagan deben ser denunciados al 911.

Los teléfonos habilitados para emergencias son: 911, 103 (Protección Civil) y 100 (Bomberos).