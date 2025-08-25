Elección del Fiscal General así continúa el proceso tras 35 inscripciones

Con 35 postulantes inscritos, la elección del próximo Fiscal General de la Justicia sanjuanina avanza. El proceso, que comenzó con la inscripción digital, ahora entra en una fase crucial que combina la revisión de antecedentes, la evaluación de perfiles y la posterior selección de la terna final. El secretario del Consejo de la Magistratura, Pablo Yacante, detalló al móvil de Canal 13 los pasos que se seguirán en las próximas semanas.

Verificación y periodo de impugnaciones

El primer paso es la presentación de la documentación en formato papel. Los postulantes, que se inscribieron de manera online, ahora deben llevar sus carpetas con el legajo completo para la verificación formal.

Una vez finalizada esta etapa, se abrirá un periodo de impugnaciones a partir del miércoles 27 de agosto, tal como lo establece la ley. Durante este tiempo, cualquier postulante podrá revisar los antecedentes de los demás inscritos y, si encuentra motivos válidos, podrá presentar una impugnación.

Posteriormente, el Consejo solicitará informes a la Corte de Justicia de San Juan y al Foro de Abogados para verificar si alguno de los candidatos tiene sanciones. Una vez que toda la información esté chequeada y se confirme que los postulantes cumplen con los requisitos legales y constitucionales, se notificará a los miembros del Consejo para que definan la fecha de las entrevistas.

Entrevistas y selección de la terna

El Consejo de la Magistratura citará a cada uno de los 35 aspirantes para una entrevista individual. "Para cargos como estos las preguntas pueden ser un poquito más profundas, un poquito más técnicas", explicó Yacante. Cada miembro del Consejo tendrá la oportunidad de preguntar libremente y analizar el perfil, los conocimientos y el currículum de cada candidato. Estas entrevistas pueden durar hasta media hora y son clave para la evaluación integral de cada aspirante.

Tras completar las entrevistas y analizar en detalle todos los antecedentes, los miembros del Consejo se reunirán para votar. De esta votación surgirá una terna de tres finalistas.

Una vez que se labre el acta con la terna, esta será remitida a la Cámara de Diputados. Allí, los tres candidatos seleccionados serán entrevistados nuevamente por una Comisión y, finalmente, se elegirá al nuevo Fiscal General de la Justicia sanjuanina en el recinto.