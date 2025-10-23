Con motivo del desarrollo de las Elecciones Legislativas Nacionales que se realizarán este domingo 26 de octubre, el Ministerio de Educación de San Juan informó las disposiciones vigentes para el funcionamiento de los establecimientos escolares que serán utilizados como sedes de votación. A través de la Resolución Nº 20328-ME-2025, se aprobó la nómina definitiva de escuelas afectadas y se establecieron medidas operativas para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.

Entre las acciones dispuestas se incluye el acondicionamiento de aulas destinadas a funcionar como cabinas de votación, la limpieza e higiene de los espacios antes, durante y después de los comicios, y la apertura, cuidado y cierre de los edificios escolares desde las 6:30 del domingo hasta la finalización del escrutinio provisorio. Además, las instituciones deberán ofrecer las condiciones edilicias y organizativas necesarias para facilitar el trabajo del Comando Electoral y del Correo Argentino, responsables del traslado, custodia y entrega de urnas, boletas y materiales electorales.

Respecto a la actividad escolar, la resolución establece que el viernes 24 de octubre no habrá clases en los turnos vespertino y nocturno de los establecimientos afectados, para permitir el acondicionamiento de las aulas y dependencias. En las escuelas que solo funcionan en turno mañana, se suspenderá el último módulo para cumplir con estas tareas. El sábado 25, las autoridades deberán entregar los edificios a las 10 de la mañana al personal encargado del operativo electoral.

Finalmente, el lunes 27 de octubre, en el turno mañana, tampoco habrá actividad escolar en las instituciones donde se llevaron a cabo las elecciones, con el fin de realizar tareas de limpieza y reacondicionamiento. De esta manera, el Ministerio busca asegurar tanto el correcto desarrollo del acto eleccionario como el pronto restablecimiento de la actividad educativa en condiciones óptimas.