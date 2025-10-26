Argentina vive una nueva jornada electoral con la renovación de la mitad del Congreso de la Nación. En esta ocasión, las legislativas 2025 estarán marcadas por la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), que debutará a nivel nacional y promete agilizar el proceso de votación.

En San Juan, los principales espacios políticos ya definieron sus bunkers para esperar los resultados oficiales una vez cerradas las urnas.

Producción y Trabajo, el frente oficialista provincial Por San Juan, que lleva como principales candidatos a Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, se concentrará en su sede ubicada en Ignacio de la Roza y Ameghino, en Capital.

La oposición de Fuerza San Juan, con Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo como figuras centrales, tendrá su búnker en la sede del Partido Justicialista, sobre calle 25 de Mayo antes de Alem, también en la Capital.

Por su parte, La Libertad Avanza en San Juan, que impulsa las candidaturas de Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani, instalará su centro de operaciones en las inmediaciones de Libertador y Urquiza, Capital.

En tanto, Evolución Liberal, la lista encabezada por Sergio Vallejos, junto a Noelia Herrera y Mauricio Bastías, aguardará los resultados desde su búnker ubicado en Libertador y Salta.

El espacio Provincias Unidas, con Emilio Baistrocchi, Paola Díaz y Pedro Rodríguez como candidatos, recibirá a sus militantes y fiscales en la sede de Mendoza 1355 Sur.

La Cruzada Renovadora, encabezada por Alfredo Avelín, Carmen Claudia Chimino y José Alejandro Gómez, se reunirá en su tradicional búnker de calle Tucumán, pasando Mariano Moreno y Fray Mamerto Esquiú, en Capital.

Finalmente, el Frente de Izquierda, con Cristian Juarado, Gloria Graciela Cimino y Lucas Casciaro, esperará los primeros cómputos en su local de Córdoba 364 Oeste.