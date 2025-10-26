El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba participó este domingo de la jornada electoral en San Juan, en el marco de las elecciones legislativas nacionales, y acompañó al candidato Fabián Martín al momento de emitir su voto. En diálogo con la prensa, el legislador valoró de manera positiva el estreno de la Boleta Única Papel (BUP) en el proceso electoral.

“Voté en la Escuela Provincia de Catamarca y la verdad es que el sistema es mucho más ágil y sencillo. No hay filas en las escuelas porque la gente no se demora en el cuarto oscuro”, señaló Córdoba, quien destacó la rapidez del procedimiento.

El diputado explicó que el proceso resulta práctico para los votantes: “Te entregan la boleta única, vas atrás del biombo y con la lapicera marcás la opción elegida. Es muy rápido”, describió.

Consultado sobre el desarrollo de la jornada, Córdoba afirmó que el comicio se desarrolla con normalidad, sin incidentes y con una participación constante de los electores. “Hasta ahora viene tranquilo, con asiduidad permanente. Espero que el porcentaje de votantes sea alto”, expresó.

Finalmente, el legislador convocó a los sanjuaninos a acercarse a las urnas: “Espero que todos vengan a votar, porque es importante elegir a nuestros representantes en el Congreso”.

Tras emitir su sufragio, Córdoba confirmó que continuará recorriendo distintos establecimientos educativos “para acompañar a los fiscales y presidentes de mesa, y asistir en lo que necesiten”.