El Comando de Distrito Electoral San Juan informó que ya se encuentra todo dispuesto para el operativo de custodia y seguridad de las elecciones legislativas 2025, que se desarrollarán en toda la provincia. Más de 1.100 efectivos de distintas fuerzas participarán del dispositivo, cuyo objetivo será garantizar el orden y el normal desarrollo de los comicios.

El comandante de Distrito Electoral, coronel Rubén Gastón Patera, explicó que el operativo contempla la participación de personal del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de San Juan y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Comando planificó y conducirá la seguridad en todo el territorio, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Además, el dispositivo incluye la custodia y seguridad de las Boletas Únicas de Papel (BUP) desde su arribo a los lugares de guarda hasta su distribución a los locales de votación. La coordinación y ejecución de esta tarea se realizará bajo control operacional del Comando del Distrito Electoral.

El despliegue de las fuerzas afectadas a la seguridad comenzará el viernes 24 de octubre, mientras que la distribución de urnas y boletas, a cargo del Correo Argentino con apoyo de las fuerzas, se realizará el sábado 25 de octubre.

En San Juan estarán habilitados 620.823 electores, distribuidos en 1.843 mesas que funcionarán en 241 establecimientos escolares y cuatro centros del Servicio Penitenciario Provincial U–1.

El Comando recordó que tanto el coronel Rubén Gastón Patera como el órgano de difusión del Distrito Electoral San Juan son los únicos voceros autorizados para brindar información oficial a los medios de comunicación.

La base operativa del Comando se encuentra en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tcnl. Juan Manuel Cabot”, ubicado en Rivadavia.