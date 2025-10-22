En la antesala de las elecciones, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, brindó detalles sobre cómo funcionará el sistema de transporte público en San Juan durante la jornada del domingo. En diálogo vía Zoom con Compacto 13, explicó que los colectivos operarán con frecuencia de día domingo y no se implementará el boleto gratuito, como ocurrió en anteriores procesos electorales.

“El servicio se desarrollará como cualquier domingo, sin refuerzos adicionales. Normalmente, las movilizaciones para ir a votar corren por parte de los partidos o frentes electorales”, señaló Molina. Además, aclaró que el Gobierno nacional no transfirió los fondos necesarios para subsidiar el boleto durante la jornada electoral. “En otras oportunidades, Nación giraba el pago a las empresas para cubrir el costo del boleto gratuito. Esta vez no lo han dispuesto, por lo que el servicio será normal”, precisó.

Beneficios y modernización de RedTulum

Molina destacó, por otro lado, los avances del sistema RedTulum, que modernizó la movilidad urbana en la provincia. “Hoy estamos a la altura de cualquier ciudad del mundo. El pasaje puede pagarse con cualquier método de pago, incluso desde el celular”, resaltó.

El funcionario explicó que los usuarios pueden vincular su tarjeta Visa Débito al sistema NFC del boleto digital y acceder a descuentos automáticos. “Las entidades bancarias ofrecen beneficios. El importe del pasaje se descuenta en el momento, pero se reintegra en un plazo de hasta 20 días”, indicó.

El ahorro puede ser significativo para los trabajadores que utilizan el colectivo diariamente. “Una persona que viaja dos veces por día gastaría alrededor de 32.000 pesos mensuales. Con los descuentos, ese gasto puede reducirse en unos 10.000 pesos”, ejemplificó Molina.

RedTulum ahora en Google Maps

Otro de los anuncios destacados fue la integración de RedTulum a Google Maps, lo que permitirá planificar viajes en transporte público en tiempo real. “San Juan se suma así a las ciudades del mundo que cuentan con el planificador de viaje de Google Maps. Es el mismo servicio que usamos para calcular recorridos en auto o caminando, pero ahora con colectivos”, explicó el secretario.

Por el momento, la herramienta funciona en modo estático, es decir, ofrece rutas y combinaciones fijas. “Una vez que Google compruebe su correcto funcionamiento, se habilitará el modo dinámico, con información en tiempo real sobre recorridos y tiempos de espera”, adelantó Molina.

Finalmente, el funcionario destacó el trabajo del personal de la Secretaría de Transporte. “Tenemos un equipo altamente capacitado que logró posicionar a San Juan en el mapa tecnológico de la movilidad urbana”, concluyó.