Con el cierre de los comicios en toda la provincia, comenzaron a conocerse los primeros resultados y tendencias en los distintos departamentos de San Juan. Desde Iglesia, Sarmiento y Valle Fértil, los corresponsales brindaron los primeros datos que perfilan cómo se desarrolla el conteo en el interior.

En el departamento de Iglesia, los primeros resultados muestran una ventaja para el frente Fuerza San Juan, aunque con una diferencia ajustada frente al frente Por San Juan.

En tanto, desde Sarmiento, el corresponsal informó que en la escuela Cura Brochero, ubicada en el barrio San Martín, se registró una participación del 72%, algo menor al 85% informado en Los Berros. En dos de las cinco mesas de esa institución, los principales candidatos —Fabián Martín (Por San Juan) y Cristian Andino (Fuerza San Juan)— se encuentran en un virtual empate: en una mesa la diferencia es de 70 a 69 votos, y en otra los resultados se invierten.

Valle Fértil Por su parte, desde Baños del Rosario, los primeros resultados de la escuela José Ignacio Fernández de Maradona muestran que Por San Juan lidera con 45 votos, seguido por Fuerza San Juan con 33 y La Libertad Avanza con 18. En la escuela, de Chucuma, el panorama se invierte: Fuerza San Juan obtuvo 60 votos, Por San Juan 37 y La Libertad Avanza 12. En tanto, en la zona serrana también se impuso Fuerza San Juan con 60 votos frente a 16 de Por San Juan.

Los primeros datos reflejan una tendencia pareja entre los dos principales frentes en la mayoría de los departamentos, con diferencias que varían según cada circuito.