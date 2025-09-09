El próximo domingo 26 de octubre todos los argentinos vivirán una nueva jornada de Elecciones Legislativas. En ese sentido, se confirmó que en la provincia de San Juan habrá más de 620.000 personas que estén habilitadas para poder votar a los candidatos.

Edgardo Benítez, secretario electoral federal, reveló datos oficiales vinculado a los próximos comicios en Jorge por la Mañana (desde las 09:00 de lunes a viernes). Allí informó que se dispondrán un total de 1.843 mesas, repartidas en 241 escuelas situadas en los diferentes departamentos.

“En San Juan tenemos 620.283 electores, entonces siempre se hacen un poco más de boletas. Obviamente vamos a tener menos de un millón pero quizás rondemos los 800.000. La última elección registramos un número de 608.000, se han sumado poco más de 12.000 personas”, expresó.

Benítez mencionó que generalmente de elección a elección, San Juan tiene una variación de entre 15.000 y 20.000 más o menos. Sin embargo, cada 2 años se va notando que cada vez aumenta menos la población frente a la reducción de nacimientos.

Por otro lado, también adelantó que el próximo viernes 12 de septiembre, comenzarán a dar charlas para explicar el nuevo sistema de boleta única. Las mismas estarán enfocadas a los apoderados y fiscales de los partidos políticos.

“A partir de este viernes damos inicio a una cantidad de charlas y cursos de preparación que van a incluir a muchos protagonistas de las elecciones como autoridades de mesa. Vamos a dar una charla a los apoderados de los partidos políticos. También se incluye una charla a los fiscales de los partidos que creemos que es algo necesario”, concluyó.

Por otro lado, tanto de parte de la Cámara Nacional Electoral como de la Secretaría Electoral Federal, van a dar inicio a una serie de publicidades a través de los medios para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. La intención es hacer un poco de docencia para que la gente tenga noción de qué se trata este sistema, aunque sólo tiene pequeñas variantes.