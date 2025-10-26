Tras el cierre de las elecciones legislativas 2025 en San Juan, el juez electoral Pablo Quirós informó que la jornada transcurrió sin incidentes significativos y que solo se registraron cinco denuncias durante el proceso de votación.

El móvil de Canal 13 San Juan estuvo presente en el comando electoral luego de las 18 horas, cuando finalizó la votación. Desde allí, Quirós destacó la tranquilidad con la que se desarrollaron los comicios y precisó que el 71% del padrón provincial concurrió a las urnas.

“Son denuncias que tenemos que analizar, pero ninguna con gravedad”, explicó el magistrado. Detalló que dos de las presentaciones estuvieron vinculadas con el tipo de lapicera utilizada para marcar la boleta, mientras que las restantes “aún deben analizarse en detalle”.

De esta manera, las elecciones se llevaron adelante con normalidad en toda la provincia, sin inconvenientes mayores ni situaciones que comprometieran el desarrollo del acto electoral.