Vecinos del Médano de Oro reclaman por la falta de agua y responsabilizan a otros vecinos que instalaron pozos con electrobombas, quienes habrían ocasionado la baja de las napas de agua.

Roberto Peña es un vecino de la zona Sur del Médano y ante Diario 13 contó la problemática que atraviesan casi todos los vecinos de aquel distrito que comparte espacio entre Rawson y Pocito. Lo que dice Peña es que hubo personas que compraron terrenos hacia el Este de la Planta de Faena y Frigorífico de la provincia, que se sitúa en calle 11 y Punta del Monte, Médano de Oro.

‘Han construido estancias allí, donde han perforado como quien hace un pozo con la pala. Han perforado, sacado los surgentes porque la zona de surgentes no es en todos lados, llega hasta la calle Caico de 9 de Julio nomás’, contó el vecino, que agregó que ‘hasta esa zona se puede perforar y sale agua sola, ahí es surgente. Como ellos no tienen agua del riego del dique, han perforado y se están llevando el agua de los surgentes del Médano de Oro’.

Lo que dice Peña es que estas personas colocaron electrobombas en sus perforaciones, ‘entonces sacan millones de hectolitros de agua y los surgentes del Médano de Oro se quedan sin presión no sale agua en los surgentes. Y si no sale agua en los surgente, las primeras napas de agua de la tierra no se no se alimentan’.

‘Hay gente que tuvo que vender la Renoleta para comprar una electrobomba para poderle echar agua al tanque’, aseguró el vecino del Médano.

La complicación, que dice Peña estar teniendo impacto inclusive en la flora y la fauna, golpea a vecinos que habitan desde calle 5 hasta 14, por las zonas de las calzadas Alfonso XIII y América.

Algunos vecinos que elevaron la protesta mantuvieron un encuentro con autoridades del departamento de Hidráulica, quienes según Peña les dijeron que no perforarán más en la zona.