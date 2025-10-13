Mientras gran parte del arco político sanjuanino busca que la provincia conserve el beneficio de la Zona Fría en las tarifas de gas, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, pidió analizar en profundidad el esquema de subsidios antes de acompañar cualquier pronunciamiento legislativo. “Un 50% le paga el subsidio al otro 50%”, manifestó.

El legislador participó este lunes 13 de octubre de la reunión en la Cámara de Diputados de San Juan, donde estuvieron presentes diputados nacionales y provinciales de distintos espacios. El encuentro tuvo como objetivo coordinar una postura conjunta para solicitar al Congreso nacional que mantenga la vigencia de la ley que otorga descuentos en la factura del gas a usuarios de zonas con bajas temperaturas.

Sobre esto Patinella señaló que el tema debe analizarse “en un contexto general de revisión de los subsidios en todo el país”. El diputado libertario reveló que, según información que obtuvo del diputado nacional Walberto Allende, solo el 50% de los usuarios conectados a la red de gas recibe el subsidio, mientras que la otra mitad contribuye a financiarlo.

“Del 100% de los usuarios conectados a la red, el 50% está beneficiado con el subsidio. Es decir, hay un 50% que aporta para subsidiar al otro 50%”, sostuvo Patinella, al plantear la necesidad de evaluar si este sistema resulta equitativo.

El legislador agregó que su acompañamiento dependerá de si la medida “beneficia al conjunto de los sanjuaninos y no solo a un sector”. “Mi posición será siempre en beneficio de todos los sanjuaninos. Acompañaré o no según el análisis que hagamos dentro del equipo y según el equilibrio general que estas medidas generen”, expresó.

La postura de Patinella se diferencia de la mayoría de los bloques provinciales, que coincidieron en la necesidad de sostener el régimen de Zona Fría. A nivel nacional, su par libertario José Peluc ya había anticipado su respaldo a la eliminación del subsidio, con la excepción de algunos departamentos cordilleranos de San Juan.

Con el debate abierto, la Legislatura provincial prevé realizar en los próximos días una sesión especial para formalizar su pedido al Congreso y buscar que la provincia no pierda este beneficio que actualmente alcanza a más de 120.000 medidores sanjuaninos.