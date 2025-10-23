Ella era Agustina, la adolescente que murió en Sarmiento

Actualmente los vecinos del departamento Sarmiento se encuentran atravesando un difícil momento, luego de haber recibido una lamentable noticia. Se trata del fallecimiento de una pequeña de 17 años de edad.

Quien perdió la vida es Agustina Álvarez, una adolescente que había comenzado a presentar malestar general. Ella había vomitado en varias ocasiones, por lo que fue trasladada hasta el hospital de Los Berros. Allí ella recibió asistencia médica y fue enviada a su casa.

Sin embargo, su cuadro fue empeorando con el paso del tiempo por lo que fue trasladada al hospital Rawson, donde tristemente ya perdió la vida. Por el momento todo indica que una peritonitis fue la causa de su deceso.

Agustina era parte del cuerpo de bandera de la Escuela de Nivel Secundario Los Berros. Desde dicha institución emitieron un comunicado despidiendo a esta alumna de 6° 1°.