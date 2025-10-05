Llegar a la primera categoría del hockey sobre patines y que un club de Europa se fije en uno es el sueño de todo joven hockista. Ante esta realidad, hay una contraposición planteada por César Fraifer, entrenador de Olimpia, quien, en diálogo con Canal 13 San Juan, habló sobre la importancia de asentar cabeza y finalizar los estudios antes de emigrar al hockey europeo.

El “Chicho”, como lo conocen en el mundo del hockey destacó que si bien es toda una experiencia que los jóvenes emigren a Europa, “se van muy jóvenes a mi parecer. Buscan otro estilo de vida y adaptarse a otros lugares. Hoy en día se van con 17 o 18 años, cuando antes lo habitual era como a los 23 años. A veces, el apuro de los padres de que sus hijos vivan la experiencia es el factor principal”.

Fraifer comentó que el hockey en Europa, en España, Portugal e Italia es profesional, pero no todos los clubes. “Hay que ver en qué clubes y en qué condiciones. Muchos tienen contratos particulares y hay que recordar que la diferencia con el fútbol es que no terminas viviendo de esto”.

“Los referentes más grande del hockey deberían poder ser una fuente de consulta para que los chicos que se van no tengan problemas a futuro. Creo que hay etapas que se deben vivir acá. Se van chicos muy jóvenes y no todos tienen una buena experiencia. Hay que ver las condiciones en las que están, si tienen alojamiento, les pagan un sueldo, entre otras cosas”.

Por último y como una opinión personal de Fraifer, “los chicos deben enfocarse en la parte educativa. Se van con la ilusión de jugar al hockey pero deben saber que tiene fecha de vencimiento. La ambición de cada jugador debe estar en la parte educativa, en formar una carrera y recibirse antes de emigrar a Europa”.