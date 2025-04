Luego del anuncio de un nuevo proyecto de ley orientado a fortalecer la protección animal, la reconocida proteccionista Emilia Merino expresó en Canal 13 su escepticismo y apuntó a la necesidad urgente de una verdadera transformación social, basada en la educación y el cumplimiento efectivo de las leyes.

“Hay casos tremendos que nunca tienen una condena ejemplificadora”, lamentó Merino en diálogo con este medio. Y agregó: “La ley es demasiado relajada, muy simple, y eso hace que nunca se llegue a nada. Hay personas que maltratan animales y, aun así, los perros se les devuelven. ¿Cómo va a cambiar eso si no se educa a la sociedad?”

Merino, quien lleva años visibilizando las problemáticas del maltrato animal en la provincia, señaló que si bien la iniciativa legislativa es positiva, no deja de recordar una larga lista de promesas incumplidas: “En campaña, todos prometen un hospital veterinario. Lo hizo el actual gobernador y también los anteriores. Pero hasta ahora, nada. Entonces la sociedad está descreída, y nosotros también”.

Consultada sobre si percibe algún cambio respecto a años anteriores, especialmente en fechas como el Día del Animal, Merino fue contundente: “Hay un cambio de conciencia, sí, pero todavía no logramos que se entienda que los animales son seres inteligentes, seres sintientes. Eso sigue siendo un gran desafío”.

Para la proteccionista, el problema no se resuelve solo con penas más duras, sino con una mirada integral que contemple el bienestar animal desde la educación. “Mientras no se eduque al soberano, vamos a seguir teniendo el mismo problema, por más que las leyes sean duras”, subrayó. En ese sentido, insistió en que los valores deben enseñarse “desde la escuela y desde la familia, porque desde allí se construye el respeto”.

El anuncio del proyecto de ley renovó las expectativas, pero también reactivó viejos reclamos. “No perdemos las esperanzas, pero preferimos esperar y ver qué va a suceder realmente”, concluyó Merino.