Emitieron un alerta amarillo por la llegada de viento a San Juan

Una nueva alerta meteorológica se emitió durante las últimas horas, enfocada en un sector de la provincia de San Juan. Esto se debe a que se espera la llegada de intensas ráfagas de viento desde el sector oeste.

Fueron los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional quienes comunicaron esta información mediante su página web oficial. Se trata de una alerta amarilla por la llegada de viento con velocidades de entre 50 y 70 km/h en la Cordillera de Iglesia.

El pronóstico advierte sobre el arribo de ráfagas desde el oeste. En ciertos momentos de este viernes 15 de agosto, la intensidad de las mismas podría crecer hasta los 100 km/h.

Cabe destacar que este mismo aviso regirá para el próximo domingo 17 de agosto, en horas de la tarde.

Este es el alerta que emitieron desde el SMN: