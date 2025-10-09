En la cuenta regresiva para la llegada del fin de semana largo que comenzará este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta meteorológico para advertir sobre la llegada de viento Zonda.

De acuerdo al informe de los especialistas, se trata de un Alerta Amarillo por viento Zonda que llegará durante la tarde del sábado y alcanzaría velocidades estimadas entre 30 y 40 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

En cuanto a la zona de cobertura, el pronóstico prevé que el viento afectará la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Las autoridades recordaron que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas, por lo que le solicitaron a la comunidad que circule con precaución durante las horas que duré el fenómeno.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas máximas de este fin de semana, se espera que el viernes llegue a los 32 °C. Para el sábado que tendrá Zonda en la tarde, se espera que la máxima llegue a los 31 °C. Durante el domingo llegará el viento del sur y bajará un poco el calor, la máxima esperada para esta jornada será de 26 °C.