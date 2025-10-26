El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento sur que afectará a varios departamentos de San Juan durante este lunes 27.

Las zonas alcanzadas por la advertencia incluyen 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Según el organismo, las condiciones se mantendrán desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, con una mejora gradual hacia la noche.

El SMN recordó que la alerta amarilla no implica fenómenos meteorológicos extremos, pero puede representar riesgo para actividades al aire libre o de rutina, por lo que aconsejó mantenerse informado sobre la evolución del viento y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.