La Dirección de Protección Civil emitió un alerta Naranja para la tarde de este sábado 20 de septiembre por la llegada de viento Zonda en sectores de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

El fenómeno se presentará con intensidades entre 50 y 70 km/h, acompañado de ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Entre los efectos esperados se mencionaron la reducción de la visibilidad, el aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Ante esta situación, se recomendó asegurar puertas y ventanas, prestar atención a la caída de ramas u objetos sueltos, circular con extrema precaución y no detenerse bajo árboles o carteles. También se aconsejó tener linternas cargadas a mano en caso de cortes de energía.

Protección Civil advirtió además que el riesgo de incendios forestales se mantenía alto debido a la sequedad del ambiente. Por este motivo pidió evitar arrojar colillas de cigarrillo, basura o encender fogatas en zonas de vegetación. Asimismo, recordó que está prohibido por ley quemar hojas o pastizales, y que quienes lo hagan deben ser denunciados al 911.

Los teléfonos habilitados para emergencias son: 911, 103 (Protección Civil) y 100 (Bomberos).