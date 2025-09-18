La Cámara de Senadores dio este jueves un paso histórico en materia de seguridad vial al aprobar por unanimidad (66 votos afirmativos) una reforma del Código Penal que agrava las penas en casos de siniestros viales. El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, establece condenas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores agravantes como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad, uso del celular al volante o fuga del lugar del hecho.

La iniciativa fue impulsada a partir de la unificación de proyectos de Victoria Huala (Pro), Beatriz Ávila (PJS), Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) y el exsenador sanjuanino Roberto Basualdo.

DIARIO 13 habló con Guillermo Chirino, referente de Familias del Dolor San Juan, quien destacó la importancia de la reforma y el camino recorrido por las organizaciones civiles:

“Más que bien. Estamos contentos, recién terminamos de llorar, estamos emocionadísimos por ser parte de algo tan importante”, expresó al salir del Senado.

Chirino subrayó que la reforma cambia la forma de entender los hechos en la vía pública:

“Una de las realidades es que los accidentes y los siniestros son lo mismo, pero con esta ley se va a diferenciar. El siniestro es lo que se puede evitar. Con el mínimo agravante, como superar el límite de velocidad, ya se prevé cuatro años de prisión, y después se suman otros agravantes hasta llegar a 12 años. Ahora los jueces no van a tener excusas”.

El referente sanjuanino recordó que esta lucha lleva años y que fue posible gracias al trabajo de asociaciones de todo el país:

“Desde hace años venimos peleando porque en todo el país las penas son muy bajas. Justamente con los abogados de ONG de distintas provincias se pudo labrar el texto y ahora está en camino. Nos acompañan organizaciones de todos lados y tuvimos el aval de todos los senadores, así que estamos muy contentos”.

En medio de la emoción, Chirino también hizo una reflexión personal que conmovió a la Cámara:

“Es una emoción muy grande. Mi hijo no vuelve, pero es una lucha en su memoria y también de todos los sanjuaninos que vienen detrás, con la idea de que no haya ninguno más. Es un pasito para que los índices vayan bajando”.

La reforma aprobada introduce modificaciones en los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal. En los casos de homicidio culposo agravado por conducción, las penas se elevan a 4 a 8 años de prisión con inhabilitación especial para manejar. Y si se verifican tres o más de las conductas agravantes, la pena se extiende a 5 a 12 años de cárcel.

De la misma manera, en los casos de lesiones culposas, se incorporan figuras agravadas con condenas de 3 a 6 años e inhabilitación especial, cuando concurran al menos tres de los agravantes.

Con esta media sanción, el Congreso atendió uno de los reclamos más sostenidos de las familias de víctimas viales: contar con penas más severas y evitar la impunidad en hechos que se consideran siniestros evitables.