Emotivas despedidas en redes sociales al parapentista Pablo Lara

La noticia del fallecimiento de Pablo Lara, reconocido parapentista sanjuanino de 51 años, conmovió a toda la comunidad este lunes 11 de agosto. El deportista había permanecido internado durante 24 horas en el Hospital Rawson, luego de sufrir un grave accidente mientras volaba en la zona del dique de Ullum.

El siniestro ocurrió el sábado, cuando una falla inesperada en su parapente provocó una fuerte caída que le ocasionó severos golpes en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, Lara no logró recuperarse.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y compañeros de vuelo libre inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, recordando su calidez humana, su pasión por el cielo y el compañerismo que lo caracterizaba. Muchos compartieron fotos y anécdotas, destacando los más de 30 años que dedicó a esta disciplina.