El conflicto salarial en el rubro de la carpintería metálica se profundizó en San Juan. Los trabajadores de la empresa sanjuanina Metales Concepción permanecen de paro desde el viernes 22 de agosto ante la falta de pago de dos quincenas, el aguinaldo cancelado en cuotas y la ausencia de aportes jubilatorios y de obra social.

“La verdad que los compañeros ya no aguantan más. Se les hace difícil llevar el sustento a sus hogares, y la empresa sigue acumulando deuda”, afirmó Martín Solazo, secretario general de la UOM, en diálogo con Mirá Quién Habla.

Según detalló el dirigente gremial, la empresa ofreció pagar una quincena de inmediato y la otra la próxima semana, pero la propuesta fue rechazada. “Se nos hace difícil creerle a la empresa. Asumen compromisos que después no cumplen, y los trabajadores siguen endeudándose”, sostuvo.

El gremio denunció además que los empleados no cuentan con obra social activa ni aportes previsionales. “Tenemos compañeros que hoy no tienen cobertura de salud. Nosotros los contenemos desde el sindicato, pero no se puede seguir en esta situación”, señaló Solazo.

La empresa argumentó problemas financieros debido a retrasos en los pagos de sus clientes, pero desde la UOM rechazaron esa justificación. “No se le pueden trasladar a los trabajadores los problemas administrativos de la empresa. Ellos no participan de las ganancias, tampoco deben ser responsables de las pérdidas”, remarcó el dirigente.

El conflicto ya tuvo instancias en la Subsecretaría de Trabajo, aunque sin acuerdo. “Hace dos semanas pedimos que se liberaran las partes porque la propuesta era muy pobre: pretendían que los compañeros pasaran casi 20 días sin cobrar un peso”, recordó Solazo.

Mientras tanto, el paro continúa y podría extenderse si la empresa no regulariza los haberes y aportes adeudados.