La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya comienza a palpitarse y, en esta edición, uno de los momentos más esperados será la elección de la “Emprendedora del Sol”, un certamen que reemplazó al histórico concurso de embajadoras y que premia el esfuerzo y la creatividad de las mujeres sanjuaninas.

En diálogo con Canal 13, Federica Mariconda, jefa de asesores del Ministerio de Producción, destacó que esta iniciativa representa “un cambio de paradigma”. En este marco, indicó: “Antes se elegían reinas o embajadoras. Desde la gestión del gobernador Marcelo Orrego decidimos premiar a la mujer que hace, la que trabaja y aporta al desarrollo de la provincia". A la vez, subrayó: "Nos ha sorprendido la cantidad y calidad de emprendedoras que tenemos a lo largo y ancho de San Juan”.

El año pasado participaron 315 mujeres, pero en 2025 el número se superó ampliamente: 450 emprendedoras ya forman parte del certamen. Actualmente, se están realizando las instancias departamentales, donde se seleccionan los primeros y segundos lugares en cada jurisdicción.

“Hoy se elige en Capital y Sarmiento, ayer estuvimos en Iglesia y seguiremos con otros departamentos en los próximos días. Es un proceso muy federal que nos permite descubrir talentos en todos los rincones de la provincia”, explicó Mariconda.

La funcionaria remarcó que muchas de las participantes iniciaron sus proyectos en contextos difíciles, como jefas de hogar o buscando reinventarse después de la pandemia.

“Son mujeres que no solo producen, sino que inspiran. Tienen una belleza que va más allá de los estereotipos: es la belleza de la perseverancia, del trabajo y de aportar al crecimiento de San Juan”, agregó.

Premios y capacitaciones

Cada ganadora departamental recibe $2 millones para potenciar su emprendimiento, mientras que el segundo puesto obtiene $1,5 millones. La gran ganadora, que será coronada durante la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol, recibirá $7 millones para invertir en insumos, herramientas o mejoras productivas.

Además, todas las ganadoras departamentales accederán a dos jornadas de capacitación intensiva en un hotel céntrico, con talleres de coaching, oratoria, desarrollo de negocios y estrategias de venta.

“Muchas saben producir cosas hermosas, pero necesitan acompañamiento para convertirlo en un verdadero negocio, escalar y llegar a nuevos mercados. Queremos que salgan de aquí no solo como emprendedoras, sino como empresarias”, indicó Mariconda.

La jefa de asesores resaltó también el apoyo de instituciones como el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, que aporta mentoría y experiencia para fortalecer los proyectos.

“Estamos convencidos de que la provincia progresa con trabajo y producción. Reconocer a las emprendedoras es valorar a quienes, día a día, sostienen sus hogares y aportan a la economía local”, concluyó.